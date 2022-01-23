Коломна, Московская область, 23 января, 2022, 22:39 — ИА Регнум. По факту нападения собаки на четырёхлетнего ребёнка в подмосковной Коломне возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом 23 января сообщает главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по региону.

Meli1670 Зубы собаки

По предварительным данным, инцидент произошел 21 января в сквере им. Зайцева — местная жительница шла с сыновьями 9-ти и 4-х лет, где увидела собаку.

«Посчитав, что собака могла потеряться женщина начала ее фотографировать, — говорится в сообщении. — После чего собака стала вести себя агрессивно, напала и укусила младшего из мальчиков в область лица».

Отмечается, что угроз жизни и здоровью ребенка, которого доставили в больницу, не имеется.

В настоящее время устанавливаются очевидцы произошедшего.