Оттава, 23 января, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Канадский фолк-рок исполнитель Нил Янг и группа Crazy Horse поделились документальным фильмом под названием Barn, основанным на их одноименном альбоме 2021 года Barn. Об этом 21 января рассказал портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал Нила Янга Обложка альбома Harvest Нила Янга

Barn был снят американской актрисой и режиссером Ханной Дэрил и дает фанатам закулисный взгляд на создание нового альбома Янга. «Главное в фильме — Янг и Crazy Horse, их легкий непочтительный юмор, их братство и, конечно же, их музыка в том виде, в каком она была создана», — говорится в пресс-релизе.

В пресс-релизе также сказано, что фильм «намеренно задерживается на отдельных кадрах для целых песен», чтобы показать «сырой, органичный и спонтанный процесс музыки».