Пекин, , 22:36 — REGNUM 23 января стал известен окончательный состав сборной России по хоккею, который выступил на ближайших Олимпийских Играх в Пекине. ОИ-2022 по хоккею пройдет в период с 9 по 20 февраля.

Сборная России по хоккею Wch2016.com

Вратари: Александр Самонов, Иван Федотов, Тимур Билялов.

Защитники: Егор Яковлев, Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Дамир Шарипзянов, Сергей Телегин, Никита Нестеров, Артем Минулин.

Нападающие: Сергей Андронов, Никита Гусев, Дмитрий Воронков, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Арсений Грицюк, Артур Каюмов, Кирилл Марченко, Сергей Плотников, Кирилл Семенов, Андрей Чибисов, Вадим Шипачев, Артем Анисимов, Антон Слепышев.

Запасные: Дмитрий Шугаев, Семен Чистяков, Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев, Станислав Галиев.

В группе B сборной России предстоит встретиться со сборными Чехии, Швейцарии и Дании. В первом туре сборная России сыграет со сборной Швейцарии. Матч состоится 9 февраля и начнется в 16:40 по московскому времени.