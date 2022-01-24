Каракас, 24 января 2022, 10:52 — REGNUM Парламентарии «Блока Родины» Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали 23 января ускорить расследование преступлений, совершенных против страны оппозиционером Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя президентом. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.
В настоящее время против Гуайдо заведено 24 уголовных дела. Его обвиняют в провозглашении себя президентом, преступном заговоре, разграблении ресурсов страны, а также в продвижении принудительных мер против южно-американской нации. Парламентарии направили министерству государственного управления письмо, в котором призывают немедленно применить весь спектр инструментов для раскрытия правды о действиях Гуайдо.
Депутат и председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы 23 января 2019 года при активной поддержке Соединённых Штатов, что в Каракасе было воспринято как акт узурпации и попытки государственного переворота.
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