Каракас, 24 января, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Парламентарии «Блока Родины» Национальной ассамблеи Венесуэлы потребовали 23 января ускорить расследование преступлений, совершенных против страны оппозиционером Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя президентом. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

В настоящее время против Гуайдо заведено 24 уголовных дела. Его обвиняют в провозглашении себя президентом, преступном заговоре, разграблении ресурсов страны, а также в продвижении принудительных мер против южно-американской нации. Парламентарии направили министерству государственного управления письмо, в котором призывают немедленно применить весь спектр инструментов для раскрытия правды о действиях Гуайдо.

Депутат и председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы 23 января 2019 года при активной поддержке Соединённых Штатов, что в Каракасе было воспринято как акт узурпации и попытки государственного переворота.