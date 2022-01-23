* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 22:26 — REGNUM Участники радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе переговоров в норвежском Осло заявили о необходимости решения имеющихся в стране проблем с привлечением всех общественно-политических сил. Соответствующее заявление опубликовал в Twitter заместитель министра информации и культуры в афганском правительстве Забихуллы Муджахида.

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Участники встречи подтвердили, что Афганистан является общим домом для всех афганцев, и подчеркнули, что всем необходимо работать сообща для достижения политических и экономических результатов, а также для улучшения ситуации в области безопасности», — говорится в заявлении.

Он добавил, что участники консультаций также указали на то, что «взаимопонимание и совместное сотрудничество являются единственным решением всех проблем Афганистана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания в Белом доме, заявил, что Афганистан «не склонен к единству».

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