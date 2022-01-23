Лондон, 23 января, 2022, 22:22 — ИА Регнум. Британский инди-исполнитель Jamie T (Джейми Трейс) в своих социальных сетях подтвердил, что его новая музыка «скоро выйдет», а также анонсировал переиздание своего дебютного альбома Panic Prevention на 15-летие пластинки. Об этом Трейс написал 21 января в своем Twitter-аккаунте.

Официальный YouTube-канал Jamie T Кадр из клипа исполнителя Jamie T

Ранее в этом месяце звукорежиссер и продюсер Джаг Джаго поделился удаленным твитом, в котором говорилось, что пятый альбом Jamie T «готов». 21 января музыкант подтвердил, что его новая музыка «скоро выйдет». Артист использует множество жанров в своем творчестве, однако ярче всего выделяются следующие направления — инди-рок, фолк, хип-хоп, пост-панк и альтернативный рок.

https://twitter.com/jamietmusic/status/1484520025512116224

В видео, опубликованном через несколько часов после анонса 15-летнего юбилейного издания его дебютного альбома 2007 года Panic Prevention, Джейми Трейс зачитал электронное письмо от своего менеджера на видео, в котором подробно описана юбилейная пластинка. Ближе к концу видео Jamie T сказал: «Кроме того, у меня есть новая музыка, которая скоро выйдет».

https://twitter.com/jamietmusic/status/1484481129403101184