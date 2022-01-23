Туапсинский район, Краснодарский край, , 22:18 — REGNUM Кровля и перекрытия жилого дома барачного типа повреждены в хуторе Островская щель Туапсинского района Краснодарском края из-за обильного снегопада утром 23 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Снегопад Pixabay.com

В доме расположено шесть квартир, всего проживают восемь человек. В результате обрушения никто не погиб и не пострадал.

Четверо жителей дома размещены у родственников, еще четыре человека находятся в пункте временного размещения на базе гостиницы в селе Кривенковское.

Как сообщало ИА REGNUM, 22−23 января в регион пришли обильные снегопады — в Краснодаре высота сугробов превысила 40 см, для транспорта закрыли Шаумянский перевал.