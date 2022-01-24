Кабул, 24 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В критический этап переговоров Аргентины и МВФ о сорокамиллиардном долге президент страны Альберто Фернандес отправится в Китай 2 февраля, по дороге сделав остановку в России. О причинах и целях поездки сообщает аргентинское информагентство Pagina12.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Важнейшим политическим аспектом поездки является присоединение к новому «Шелковому пути» Китая, проекту стратегических инвестиций в региональную инфраструктуру, продвигаемому Пекином. Визит в Азию откроет дорогу многим проектам, начатым после подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в период правления Киршнеров. Основным проектом, в финансировании которого примет участие Китай, является строительство четвертой атомной электростанции. Пекин вложит в него более 7,9 миллиарда долларов, что составит 85% общего бюджета проекта.

Вопрос о привлечении инвестиций из России не обсуждался официально, тем не менее, некоторые факты указывают на возможность его реализации. Последняя крупная инвестиция была сделана в конце декабря, когда правительство выиграло тендер на поставку 70 электропоездов российского ТрансМашХолдинга стоимостью 864 миллиона долларов.

Известно также о переговорах с «Лукойлом», заинтересованным месторождением сланцевой нефти Вака Муэрта в аргентинском Неукене. Компания планирует реализовать проект его разработки совместно с аргентинской нефтегазовой компанией YPF.

Что касается атомной энергетики, в строительстве АЭС в Аргентине планирует принять участие и Росатом. Компания рассчитывает также проводить исследования мирного атома.

Аргентинские эксперты сравнивают Россию и Китай в роли южноамериканской страны, отмечая, что «русские сложнее, поскольку они вынуждены наследовать сложные геополитические отношения с американским регионом, а также входят на рынок с управляемой государством рыночной экономикой». У Китая же «больше капитала», и они намереваются вкладываться в инфраструктуру и геополитику существенно сильнее, чем Россия.