Краснодар, 23 января, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Аэропорт Краснодара приостановил работу до 02:00 24 января, сообщили в региональном оперативном штабе.

Krr.aero Международный аэропорт Краснодара

«Из-за ухудшения погодных условий аэропорт Краснодара приостановил прием и выпуск воздушных судов до 02:00 24 января», — уточнили в оперштабе.

Решение о приостановке полетов из-за аномального снегопада принято уже второй раз за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аэропорт приостановил работу сначала до 05:00, затем до 13:00 23 января. Отменено несколько рейсов, десятки задержаны, ряд отправлено на запасные аэродромы. В самом Краснодаре высота сугробов достигла 40 см.