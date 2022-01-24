Тюмень, , 00:02 — REGNUM В Тюмени на ленте мусоросортировочного завода обнаружен труп. Об этом сообщает 72.ru.

Труп (сс) Pochestorie

Рабочие увидели его на конвейере раздетого человека с татуировками на теле. Он уже был мёртв.

В СУ СКР по Тюменской области сообщили изданию, что на данный момент устанавливается личность погибшего и обстоятельства его гибели.

Причём это не первый труп, обнаруженный на ленте тюменского мусороперерабатывающего завода. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января 2019 года было обнаружено тело мужчины, завернутого в плед, с признаками насильственной смерти.

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