Тюмень, 24 января, 2022, 00:02 — ИА Регнум. В Тюмени на ленте мусоросортировочного завода обнаружен труп. Об этом сообщает 72.ru.

(сс) Pochestorie Труп

Рабочие увидели на конвейере раздетого человека с татуировками на теле. Он уже был мёртв.

В СУ СКР по Тюменской области сообщили изданию, что на данный момент устанавливаются личность погибшего и обстоятельства его гибели.

Причём это не первый труп, обнаруженный на ленте тюменского мусороперерабатывающего завода. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 января 2019 года было обнаружено тело мужчины, завернутого в плед, с признаками насильственной смерти.