Брюссель, 23 января, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Участники протестов в столице Бельгии Брюсселе разбили окна в здании европейской внешнеполитической службы, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

Matthew Kenwrick Полиция Бельгии

«Строго осуждаю бессмысленное разрушение и насилие на манифестации в Брюсселе, в том числе против нашего здания внешнеполитической службы», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 23 января, в Брюсселе на акции протеста против санитраных ограничений произошли столкновения протестующих с полицейским.

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