Киев, 23 января, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский якобы заблокировал участие экс-главы страны Петра Порошенко в заседании Межпарламентского совета Украина — НАТО. Об этом сообщил сам Порошенко на странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

«Лично Зеленский дал указание заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи, которые были запланированы на эту неделю, — отмечает лидер партии. — И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированных преследований оппозиции со стороны власти».

Как передавало ИА REGNUM, 19 января суд на Украине отпустил Порошенко под личное обязательство с условием сдачи им паспорта для выезда за границу. Бывшего главу государства подозревают в госизмене.