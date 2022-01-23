Эмполи, Италия, , 21:55 — REGNUM 23 января в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани» «Эмполи» потерпел поражение от «Ромы» Жозе Моуриньо. Матч, проходивший в рамках 23-го тура Серии А 2021/22, завершился со счетом 4:2 в пользу «волков».

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо Aleksandr Osipov

Первый мяч на экваторе первого тайма забил форвард сборной Англии Тэмми Абрахам после передачи Сержиу Оливейры — 0:1. Через девять минут Абрахам оформил дубль и удвоил преимущество гостей — 0:2. В следующей же атаке «волков» Оливейра довел счет до разгромного — 0:3. В конце тайма Николо Дзаньоло забил четвертый мяч гостей — 0:4. На 55-й и 72-й минутах встречи соответственно два гола забили футболисты «Эмполи» Андреа Пинамонти и Недим Байрами — 2:4.

Составы команд:

«Эмполи»: Викарио, Маркицца (Вити, 42'), Фьямоцци, Тонелли, Исмайли, Хендерсон (Кутроне, 81'), Байрами, Бандинелли, Журковский, Риччи, Пинамонти.

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Кристанте, Мэйтленд-Найлз (Винья, 60'), Дзаньоло (Афена-Гьян, 79'), Оливейра, Мхитарян (Верету, 75'), Абрахам.

«Рома», одержав вторую победу подряд в чемпионате и набрав 38 очков, обошла «Лацио» и «Фиорентину» и поднялась на шестое место. «Эмполи» с 29-ю очками остался на двенадцатой позиции.