Милан, Италия, , 21:50 — REGNUM Сегодня, 23 января, «Милан» в центральном матче 23-го тура итальянской Серии А 2021/22 примет туринский «Ювентус». Встреча пройдет в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца».

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

Стартовые составы команд:

«Милан» (расстановка 4−2-3−1): Майк Меньян — Давиде Калабрия, Пьер Калюлю, Алессио Романьоли, Тео Эрнандес — Сандро Тонали, Раде Крунич — Браим Диас, Рафаэл Леау, Джуниор Мессиас — Златан Ибрагимович.

«Ювентус» (расстановка 4−4-2): Войцех Щенсный — Маттия Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Даниэле Ругани, Алекс Сандро — Хуан Куадрадо, Мануэль Локателли, Родриго Бентанкур, Уэстон Маккени — Альваро Мората, Пауло Дибала.

На данный момент «Ювентус» с 41-м очком занимает пятую строчку в турнирной таблице внутреннего чемпионата. «Милан», одержав пятнадцать побед и набрав 48 очков, располагается двумя позициями выше.