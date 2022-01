Лондон, , 21:48 — REGNUM Британская инди-рок группа Sea Girls выпустила четвертую песню из своего будущего альбома Homesick под названием Sleeping With You. Об этом 21 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Кадр из клипа Sea Girls Официальный YouTube-канал группы Sea Girls

Sleeping With You — первый сингл группы в новом 2022 году, который войдет в их предстоящий альбом Homesick вместе с прошлогодними песнями Hometown, Again Again и Sick.

Фронтмен Генри Камамиле рассказал о сингле: «Эта песня о том, как ты мечтаешь о своей бывшей американской девушке, а не о девушке, с которой ты сейчас. Это предупреждение для нее не тратить свое время на меня, так как мое сердце все еще с другой. Речь идет о том, чтобы не заставлять себя любить кого-то.»

Будущий альбом станет продолжением дебютной пластинки группы Open Up Your Head, которая вышла в 2020 году.