Лондон, 23 января, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Британская инди-рок группа Sea Girls выпустила четвертую песню из своего будущего альбома Homesick под названием Sleeping With You. Об этом 21 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Официальный YouTube-канал группы Sea Girls Кадр из клипа Sea Girls

Sleeping With You — первый сингл группы в новом 2022 году, который войдет в их предстоящий альбом Homesick вместе с прошлогодними песнями Hometown, Again Again и Sick.

Фронтмен Генри Камамиле рассказал о сингле: «Эта песня о том, как ты мечтаешь о своей бывшей американской девушке, а не о девушке, с которой ты сейчас. Это предупреждение для нее не тратить свое время на меня, так как мое сердце все еще с другой. Речь идет о том, чтобы не заставлять себя любить кого-то.»

Будущий альбом станет продолжением дебютной пластинки группы Open Up Your Head, которая вышла в 2020 году.