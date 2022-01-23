Рим, , 21:47 — REGNUM Число приезжавших в Италию в 2021 году туристов из стран Евросоюза сократилось на 55% по сравнению с допандемийным уровнем. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные ассоциации итальянских сельхозпроизводителей Coldiretti.

Туризм Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Кроме того, ассоциация зафиксировала в прошлом году сокращение расходов иностранных туристов более чем на €10 млрд по сравнению с допандемийным уровнем.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на ноябрь 2021 года, число занятых в экономике Италии впервые за время коронакризиса превысило 23 млн человек.

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