Брентфорд, Великобритания, 23 января, 2022, 21:46 — ИА Регнум. 29-летний датский атакующий полузащитник Кристиан Эриксен в ближайшее время подпишет контракт с «Брентфордом», выступающим в Английской Премьер-лиге. Об этом 23 января сообщило издание The Mirror.

Водник Эриксен на Евро-2012 на матче Дания-Португалия

Как сообщает источник, в ближайшие 72 часа футболист пройдет медицинское обследование после подписания контракта с английским клубом. Эриксен уверен, что сможет набрать физическую форму, которая позволит ему выступать в АПЛ.

В прошлом сезоне Кристиан Эриксен, выступая за миланский «Интер», принял участие в 26-ти матчах итальянской Серии А 2020/21, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Наполи», «Кротоне» и «Удинезе».

С конца лета 2021 года Эриксен находится в статусе свободного агента.