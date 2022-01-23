Минск, 23 января, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Для стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет угрозу гуманитарный кризис в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Ситуация (в Афганистане) сложилась очень непростая, тяжелая даже после вывода американских войск и союзников… — сказал Зась. — Сохраняется террористическая угроза с территории этой страны, и угроза наркотрафика».

Поэтому, добавил он, ОДКБ проводит работу по укреплению «южных рубежей», прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января глава России Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном взаимодействие стран по линии ОДКБ.