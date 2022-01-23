Генсек ОДКБ о ситуации в Афганистане: «Очень непростая»
Минск, 23 января, 2022, 21:45 — ИА Регнум. Для стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представляет угрозу гуманитарный кризис в Афганистане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в эфире телеканала ОНТ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Афганистан
«Ситуация (в Афганистане) сложилась очень непростая, тяжелая даже после вывода американских войск и союзников… — сказал Зась. — Сохраняется террористическая угроза с территории этой страны, и угроза наркотрафика».
Поэтому, добавил он, ОДКБ проводит работу по укреплению «южных рубежей», прежде всего границы Таджикистана с Афганистаном.
Как передавало ИА REGNUM, 22 января глава России Владимир Путин обсудил с армянским коллегой Николом Пашиняном взаимодействие стран по линии ОДКБ.