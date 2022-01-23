Лондон, 23 января, 2022, 21:30 — ИА Регнум. 23 января лондонский «Челси» в центральном матче 23-го тура Английской Премьер-лиги 2021/22 одержал уверенную победу над «Тоттенхэмом» со счетом 2:0. Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Забитыми мячами в составе «пенсионеров» отметились Хаким Зиеш (47' Каллум Хадсон-Одои) и Тиаго Силва (55' Мейсон Маунт). Желтые карточки получили Тиаго Силва (24'), Джафет Тангана (37') и Жоржиньо (42').

Бригада арбитров: Пол Тирни | Ли Беттс | Константин Хатзидакис | Эндрю Мэдли | Даррен Ингланд.

Составы команд:

«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Аспиликуэта, Силва, Сарр, Ковачич, Жоржиньо (Канте, 73'), Маунт, Зиеш (Сауль, 90'), Хадсон-Одои (Алонсо, 87'), Лукаку.

Главный тренер: Томас Тухель.

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Дэвис, Тангана (Скипп, 57'), Санчес, Доэрти, Хейбьерг, Уинкс (Хиль, 89'), Сессеньон (Моура, 56'), Кейн, Бергвейн.

Главный тренер: Антонио Конте.

«Челси», одержав тринадцатую победу в чемпионате и набрав 47 очков, вновь сократил отставание от второй строчки до одного очка. «Тоттенхэм» с 36-ю очками опустился на седьмое место.