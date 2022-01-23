Берлин, 23 января 2022, 21:29 — REGNUM 23 января в Берлине на «Олимпийском стадионе» «Герта» потерпела крупное поражение от мюнхенской «Баварии». Матч 20-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 завершился со счетом 1:4.
Единственный мяч берлинского клуба на 80-й минуте матча забил 21-летний полузащитник молодежной сборной Нидерландов Юрген Эккеленкамп. В составе мюнхенского коллектива отличились Корентен Толиссо (25' Кингсли Коман), Томас Мюллер (45' Йозуа Киммих), Лерой Сане (75') и Серж Гнабри (79' Йозуа Киммих).
Статистика матча («Герта"/ «Бавария»)
Удары 6/30
Удары в створ 3/21
Владение 37%/63%
Угловые 4/9
Нарушения 9/8
Составы команд:
«Герта»: Шволов, Бойата, Дардаи (Бьеркан, 58'), Гехтер, Пекарик, Дарида (Аскасибар, 58'), Сердар, Тусар, Миттельштадт (Платтенхардт, 58'), Маолида (Йоветич, 69'), Бельфодиль (Эккеленкамп, 80').
«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 79'), Киммих, Толиссо (Забитцер, 69'), Гнабри (Мусиала, 80'), Сане, Мюллер (Ваннер, 80'), Коман (Ричардс, 69'), Левандовски.
После двадцати сыгранных туров «Бавария», одержав шестнадцать побед и набрав 49 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» с 22-мя очками располагается на тринадцатой позиции.