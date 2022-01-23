Берлин, 23 января, 2022, 21:29 — ИА Регнум. 23 января в Берлине на «Олимпийском стадионе» «Герта» потерпела крупное поражение от мюнхенской «Баварии». Матч 20-го тура немецкой Бундеслиги 2021/22 завершился со счетом 1:4.

Fcbayern.com «Бавария»

Единственный мяч берлинского клуба на 80-й минуте матча забил 21-летний полузащитник молодежной сборной Нидерландов Юрген Эккеленкамп. В составе мюнхенского коллектива отличились Корентен Толиссо (25' Кингсли Коман), Томас Мюллер (45' Йозуа Киммих), Лерой Сане (75') и Серж Гнабри (79' Йозуа Киммих).

Статистика матча («Герта"/ «Бавария»)

Удары 6/30

Удары в створ 3/21

Владение 37%/63%

Угловые 4/9

Нарушения 9/8

Составы команд:

«Герта»: Шволов, Бойата, Дардаи (Бьеркан, 58'), Гехтер, Пекарик, Дарида (Аскасибар, 58'), Сердар, Тусар, Миттельштадт (Платтенхардт, 58'), Маолида (Йоветич, 69'), Бельфодиль (Эккеленкамп, 80').

«Бавария»: Нойер, Павар, Зюле, Эрнандес (Упамекано, 79'), Киммих, Толиссо (Забитцер, 69'), Гнабри (Мусиала, 80'), Сане, Мюллер (Ваннер, 80'), Коман (Ричардс, 69'), Левандовски.

После двадцати сыгранных туров «Бавария», одержав шестнадцать побед и набрав 49 очков, занимает чистое первое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Герта» с 22-мя очками располагается на тринадцатой позиции.