24 января 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 11:19 — REGNUM Решение украинского президента Владимира Зеленского подписать указ, который вводит в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против ряда российских компаний, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 23 января в социальной сети Facebook.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну и сразу отпустило! Сразу лучше стало. И экономика Украины вверх поползла!» — издевается Marina V.

Многие пользователи пришли к выводу, что такими решениями украинские власти, по сути, стреляют себе в ногу, ведь они лишают рабочих мест своих собственных граждан. При этом нового бизнеса вместо российского на территории Украины не появилось, заметили граждане.

«И всем стало легче от этого на душе. Вот только кто посчитал, сколько граждан Украины лишилось работы и при этом средств к существованию? Он ведь закрыл рабочие места на территории своей страны, а не в России!» — указывает Анатолий К.

Рабочие места Цитата из к/ф «Служебный роман». реж Эльдар Рязанов. 1977. СССР

Некоторые комментаторы отмечают, что вполне логично запрещать работать на своей территории бизнесу из «страны-агрессора», только вот это никак не вяжется с тем, что сами украинские власти на государственном уровне прекрасно сотрудничают с Россией и даже время от времени обращаются к Москве за помощью по вопросам газа.

«Смешной Зеля. А чего он против Газпрома свои санкции идиотские не вводит? Ввёл бы санкции, и не болела бы больше голова по поводу того, что газ не в достаточном объёме идёт через Украину. А то переживает ведь, что бюджет не пополняется, так накажи эту коварную Россию!» — призывает Роман М.

«И правильно сделал! Нельзя давать возможность наживаться т.н. «бизнесменам» в стране, где Россию считают агрессором и «воюют» с ней уже восемь лет! Можно ещё газовый вентиль себе перекрыть, чтобы газом русским не пользоваться, но это, видимо, они себе на сладкое оставили», — предполагает Jurij K.

Часть пользователей справедливо заметила, что несмотря на возгласы украинских политиков о том, что их страна якобы ведёт войну с Российской Федерацией, всё, что мы можем наблюдать в действительности, так это борьбу украинского президента с российским бизнесом.

«Странно: восемь лет война с Россией идёт, а санкции Украина только сейчас вводит. Почему так долго?» — интересуется Vycheslav K.

Ряд пользователей напомнил украинскому президенту о том, что даже после возвращения Крыма в состав России он не стеснялся продавать свои фильмы и сериалы «стране-агрессору».

»А Зеленский не хочет против себя санкции ввести? Жил, работал, зарабатывал в России. Снимался в кино, в том числе и для российского зрителя, причём даже после того, как Крым стал частью РФ. Зачем в политику полез? Зачем лицемерием заниматься стал? Перепутал лицедея с лицемером? Вот что делает власть с нормальным человеком!» — пишет Тамара А.

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

Нашлись и те, кто посоветовал Зеленскому не жестить против российских компаний, как и против России вообще, потому что в скором времени ему придётся вновь поехать в Москву, но уже не в качестве лидера государства, а в качестве гастролёра.

«Вот ничего не могу понять: он чем думает и руководствуется, вводя эти санкции? Завтра он не будет президентом, и что, пойдёт снимать фильмы к своим заокеанским кураторам? Думаю, таких там и без него куча. А российские артисты, думаю, не будут даже и смотреть в его сторону», — отмечает Евгений И.

«Ой, Вова! А ведь скоро срок твой закончится. В Россию дорога закрыта, в Америке, Англии, Франции и т.д. и т.п. ты на фиг не нужен! Ты — пустое место! И стоило так унижаться, прогибаться? Зачем было позорить седины своих предков?» — интересуется Марина Д.

Напомним, 22 января на официальном сайте президента Украины появилась информация о том, что украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение совета национальной безопасности и обороны о санкциях против российских компаний «Гипрогор», «Крымсетьэнергопроект», «Геоземстрой», «Гипрошахт», «Ленморниипроект», «Ленпромтранспроект», «Страховая бизнес группа» и ряда других юридических лиц.