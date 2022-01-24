Лима, , 10:39 — REGNUM Президент Перу Педро Кастильо назвал 23 января недемократичным и антиконституционным закон, устанавливающий, что любая конституционная реформа должна быть одобрена конгрессом перед вынесением на общенародный референдум. Об этом сообщает новостное агентство Andida.

Педро Кастильо Gob.pe

Он указал также, что конгресс посягает на волю народа, настойчиво одобряя урезающий возможности референдума закон.

«Мы не допустим, чтобы политическое участие перуанцев недооценивалось и подчинялось единоличному мнению конгресса», — заявил глава государства.

Исполнительная власть намеревается подать иск в Конституционный суд против данного закона. Напомним, что документ был одобрен конгрессом 21 января 72 голосами против 44 после отклонения правок от исполнительной власти в изначальном тексте документа от 16 декабря 2022 года.

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