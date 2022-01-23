Москва, , 21:27 — REGNUM Ряд мер, направленных на борьбу с бездомными собаками, предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Местные власти должны решать проблему с бездомными собаками в приоритетном порядке, полагает Володин

«Представители местных органов власти не считают эту проблему для себя приоритетной. Количество бездомных собак увеличивается. Нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия», — рассуждает спикер Госдумы в телеграм-канале.

В этой связи Володин предложил установить ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах.

Еще одно направление работы — поддержка гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов. Например, речь идет о частных приютах для животных. Их можно освободить от налога на землю, приобретать корм, выделять гранты на строительство приютов, стерилизацию собак, перечислил спикер Госдумы.

Депутаты Госдумы после трагедии в Забайкалье планируют вместе с регионами, зоозащитниками, контрольно-надзорными органами проанализировать правоприменительную практику и выработать предложения, добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Забайкальском крае собаки загрызли семилетнюю девочку. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных. Он сослался на «изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов».

Действующий закон обязывает животных стерилизовать и возвращать обратно на улицы городов.

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