Оттава, 23 января, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Приглашение посетить Москву направил главе МИД Канады Мелани Жоли министр иностранных дел России Сергей Лавров. Об этом сообщил 23 января посол России в Оттаве Олег Степанов в эфире телеканала CTV.

Сергей Лавров

По словам дипломата, Лавров и Жоли провели переговоры на полях встречи ОБСЕ в декабре 2021 г. в Стокгольме, в ходе которых глава МИД Канады выразила «заинтересованность приехать в Москву для консультаций».

«Министр (Сергей Лавров) направил (Мелани Жоли) официальное приглашение», — сказал Степанов.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января глава МИД Канады Мелани Жоли и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого обсудил ситуацию вокруг Украины.