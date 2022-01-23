Хельсинки, 23 января, 2022, 21:21 — ИА Регнум. В Финляндии завершилось голосование на региональных выборах, избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

Региональные выборы проводятся впервые в истории государства. Первые результаты голосования станут известны вскоре после закрытия участков.

Жители страны голосовали за кандидатов в депутаты региональных советов созданного после недавних реформ 21 социального округа.