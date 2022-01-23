Ереван, 23 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Отставка президента Армении Армена Саркисяна дает возможность премьер-министру страны Николу Пашиняну консолидировать всю власть в своих руках. Об этом заявил 23 января член совета оппозиционной Республиканской партии третьего президента Сержа Саргсяна, экс-глава парламентской комиссии по внешним связям Армен Ашотян.

ИА REGNUM Армения

«Данное решение освобождает путь Николу (Пашиняну) для консолидации всей власти в стране в своих руках», — сказал он ТАСС.

Ашотян назвал срок его президентства Саркисяна «пресным», добавив, что таким же был текст отставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Армении принял решение уйти в отставку президент страны Армен Саркисян.

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