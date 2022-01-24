Лима, , 10:36 — REGNUM Согласно первому отчёту министерства энергетики Перу, аномальное волнение не является причиной разлива нефти, произошедшего 15 января в районе тихоокеанского города Ла Венталья, как ранее заявили представители нефтеперерабатывающей компании. Об этом 23 января сообщило новостное агентство La Republica.

Разлив нефти и его ликвидатор Иван Шилов © ИА REGNUM

В отчёте указано, что причиной утечки мог стать разрыв системы сброса нефти из-за внезапного резкого движения танкера во время разгрузки. Тем не менее, в министерстве утверждают, что раскачивание не было вызвано аномальным волнением, поскольку могло быть результатом неверного манёвра экипажа судна.

Комиссия ведомства потребовала от компании предоставления фактов и доказательств, а также подробной документации эпизода, так как визуального осмотра оказалось недостаточно. Кроме того, представители компании заявили, что разливу подверглось всего 0,16 баррелей нефти, хотя позже была установлена нехватка более 6 тысяч баррелей.

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