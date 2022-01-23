Москва, , 21:10 — REGNUM 26-летний нидерландский опорный полузащитник московского «Спартака» Йоррит Хендрикс ближайшие полтора года может провести в «Фейеноорде» на правах аренды. Об этом 23 января сообщило издание Voetbalprimeur.

Как сообщает источник, арендное соглашение «Фейеноорда» со «Спартаком» по Хендриксу будет действовать до 30 июня 2023 года, то есть до конца сезона 2022/23.

Хендрикс перешел в «Спартак» 16 января 2021 года из ПСВ за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость 26-летнего полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 1,8 миллиона евро. Соглашение нидерландца с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Хендрикс принял участие в одиннадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, проведя на поле суммарно 391 минуту.