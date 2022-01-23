Санкт-Петербург, 23 января, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев заявил, что руководство «сине-бело-голубых» предлагало 32-летнему украинскому центральному защитнику Ярославу Ракицком продлить контракт.

Андрей Пронин ИА REGNUM Ракицкий Ярослав

«Зенит» делал предложение Ракицкому о продлении контракта», — цитирует Александра Медведева издание Bobsoccer.

Ранее агент футболиста Максим Дудченко заявил, что от «сине-бело-голубых» пока не поступало предложений о подписании нового соглашения. Текущий контракт Ракицкого с «Зенитом» действует до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Ярослав Ракицкий принял участие в пятнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету защитника 3 (1+2) очка по системе гол+пас в шести матчах групповой стадии.