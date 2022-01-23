23 января 2022 | Время чтения 11 мин

Может ли что-то предотвратить приближающуюся авантюру? Да, может! И это – итоги миссии ОДКБ в Казахстане, где был продемонстрирован такой недостижимый для натовских вояк уровень проведения масштабных военных операций, что в пентагоновских штабах, где не перевелись трезвые головы, вполне могут найтись аргументы за то, чтобы «не будить лиха, пока оно тихо».

Владимир Павленко, , 21:51 — REGNUM Невооруженным глазом видно, как Запад пытается развести между собой Россию и Китай, ибо этот альянс сидит у Вашингтона и его сателлитов «в печенках», разрушая все планы по выходу из ковида через «великую перезагрузку» в «новый мировой порядок», который точнее будет назвать, по Фукуяме, «концом истории». Крупное и потому отвечающее своей репутацией за распространяемую информацию агентство Bloomberg, тесно связанное с Уолл-стрит и властью, у истоков которого стоял экс-мэр Нью-Йорка мультимиллиардер Майкл Блумберг, 22 января разнесло по миру беспрецедентный фейк, решительно опровергнутый российскими и китайскими дипломатами. Будто бы председатель КНР Си Цзиньпин просил президента России Владимира Путина «не начинать войну на Украине» в период традиционного «олимпийского перемирия», уходящего корнями еще в древнегреческую традицию. И будто бы этот «мораторий» должен продлиться с 28 января по 20 марта нынешнего года, центральным спортивным событием которого является зимняя Олимпиада в Пекине. Причем смысл этой информационной диверсии становится окончательно понятным, когда помещается ссылка на некоего «китайского дипломата», который якобы дал эту «новость» американцам на условиях анонимности. То есть цель — не просто дискредитировать лидеров двух стран, «придумав» между ними некое «недопонимание» и «недостаток взаимного доверия». Но и посеять в российской столице сомнения в истинных взглядах и позиции китайских дипломатов, представленных сотрудниками посольства КНР, которые очень многое делают для укрепления российско-китайской дружбы, сотрудничества и коммуникации с российской общественностью. И тем сильно мешают американцам и их лобби.

Флаги России и Китая Иван Шилов © ИА REGNUM

В самом дипломатическом представительстве КНР, заявление которого было мгновенно распространено российским официальным агентством ТАСС, дезинформацию Bloomberg назвали «фейком и провокацией», а позицию Пекина — «последовательной и ясной: Китай выступает за урегулирование разногласий путем диалога». В том же ключе высказалась и официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова:

«Это уже не фейк, это уже информационная спецоперация соответствующих американских служб через Bloomberg», — уточнила дипломат, подчеркнув, что теперь мы «ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных».

Сутками ранее, 21 января, с материалом о некоей «российской дезинформации по Украине» выступил Госдеп, обвинивший Москву в том, что «передислокация вооруженных сил на российской территории» — это якобы фейк; правда, ничего не было сказано о том, с какой и на какую именно территорию они передислоцируются. Надо полагать, «зависли в воздухе».

Весь этот информационный бред напрямую затрагивает американских союзников, среди которых начались репрессии, наглядно демонстрирующие, чего стоит западная демагогия о «свободе слова». За свои слова о том, что «Крым никогда не вернется в состав Украины», и потому «Украину вместе с Грузией нельзя принимать в НАТО» пострадал теперь уже экс-главком ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах. Между произнесением этих слов на конференции Индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара и отставкой, в которую флотоводец ушел под давлением разложенного программной феминизацией в «…надцатом поколении» немецкого министерства обороны, прошли считанные дни. И поскольку трудно предположить, чтобы берлинской травлей заслуженного адмирала, принимавшего участие в боевых операциях в районе Африканского Рога, дирижировал украинский посол — всё-таки немцы до такого пока еще не опустились — понятно, что «за ниточку» киевского дипзасланца дергал, скорее всего, посол США, получивший соответствующие инструкции из Госдепа. Это к вопросу о том, считают ли в Вашингтоне ФРГ союзником или вассалом, если так позволяют себе обращаться с заслуженными офицерами из НАТО в интересах не входящего в блок колониально-марионеточного бантустана.

Здание Госдепа США Loren

Но дело даже не в этом. А в том, зачем Вашингтону такая суетня, которая Украиной отнюдь не исчерпывается, а затрагивает и другие постсоветские республики, которые США успели затащить в НАТО до того, как Москве эта экспансия надоела, и она «уперлась», напоминая Западу про его обещания нерасширения, данные еще Горбачеву. «НАТО готовится к нападению России в Прибалтике, — ошарашивает мир французская Le Figaro. — …Проходят учения НАТО, базирующиеся на восточном фланге альянса, в ходе которых отрабатывается сдерживание наступления противника, пока альянс не подготовится к военному ответу». Цель учений — проверка оперативной совместимости войск и штабов. На территории, охватывающей еще и Польшу, дислоцированы войска трех «первостепенных» европейских членов блока — Великобритании, Франции, Германии, а также США и Канады. Обстановка нагнетается таким образом, чтобы создавалось впечатление крайней напряженности, вплоть до близости войны. В Киев прибывает сформированная на двухпартийной (то есть консенсусной) основе делегация американских сенаторов, которая призывает Украину консолидироваться перед лицом «угрозы российского вторжения». Одновременно кто-то дает гарантии безопасности главному оппоненту Владимира Зеленского — находящемуся под расследованием Госбюро Петру Порошенко, и он возвращается в Киев, где с ним действительно ничего не происходит, в смысле не берут его там сразу «за одно место», как обещали. Кто бы это мог такие гарантии обеспечить и в каких целях?

Пётр Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ну и не забывается информационный «фронт», на котором, как мы убедились, разворачивается одновременная антироссийская и антикитайская провокация, призванная поместить Россию в глазах общественного мнения в вакуум изоляции, а Китай по-подленькому выставить «сателлитом НАТО». Обратим внимание: ничто не ново под Луной. Когда осенью эпицентром военно-политической напряженности оказался Тайвань, американская военная дипломатия совершала такие же «ужимки и прыжки», но уже против России, выставляя Москву «противником» восстановления Китаем территориальной целостности. Сейчас эпицентр, не разрешившись на Востоке, перекочевал, точнее, «его перекочевали» на Западный театр военных действий (ТВД). Почему? К военно-политическому взаимодействию Москвы и Пекина пытаются подобраться с «новым ключиком», точнее, воровской отмычкой. В Вашингтоне хорошо видят, что трещину из-за Тайваня спровоцировать не удалось, а устраивать эскалацию напряженности дальше себе дороже. В случае реального конфликта, во-первых, никто не поверит, что островные сепаратисты пошли на него без гарантий США — слишком несопоставимы потенциалы сторон. Во-вторых, есть риск встать перед выбором полномасштабной войны с Китаем и потерей лица вместе с Тайванем и его марионеточным «демопрогрессивным» режимом.

В Европе ситуация для Вашингтона куда более «комплиментарная». На конфликт можно спровоцировать Украину, подтянув к нему вассалов-сателлитов, среди которых, чтобы купировать «разговорчики в строю», уже выгнали со службы вышеупомянутого адмирала. Кажется, с перепугу, оказавшись между молотом и наковальней, начинает прозревать Зеленский, которому, похоже, кое-кто напомнил про судьбы Каддафи и Мубарака. В интервью республиканскому официозу The Washington Post президент-комик клянется в готовности к «компромиссу с Путиным», но отказываться от претензий на Крым и Донбасс не намерен. Хотя и чувствует удавку, наброшенную ему на шею Вашингтоном с помощью «дела Шенбаха». У Зеленского, судя по тому, что и, главное, как он говорит, ощущение загнанной в угол крысы, которую все предали, и он старается достучаться хоть до кого-нибудь, рассчитывая от безысходности на помощь в том числе ангажированной двухпартийным альянсом журналистки. Тщетно: не для того загоняли, чтобы выпускать.

Владимир Зеленский в юмористическом телешоу «Вечерний Квартал» Vadim Chuprina

В чём «цугцванг» Зеленского? Об этом, вернемся к заявлению российского МИД, сказала М. Захарова. Напомним: «Ждем провокаций от США и ведомого ими киевского режима — как информационных, так, нельзя исключать, и военных». Но американских войск в количестве, достаточном для такой провокации, на Украине нет, как нет там и необходимого числа частей и подразделений натовских сателлитов. И потом, кто это в Вашингтоне и Брюсселе такой самоубийца, чтобы развязывать ядерный «ящик Пандоры» прямым столкновением сил альянса с Россией? Это ведь casus belli в чистом виде — прямее некуда. Какую «военную провокацию США» имеет в виду «Смоленка»? На этот вопрос ответ дает глава ДНР Денис Пушилин: «У линии соприкосновения в Донбассе присутствуют около 120 тыс. украинских военных»; «имеется информация о присутствии иностранных частных военных компаний». ЧВК — не регулярные части под государственным командованием, а наемники, на которых не распространяется формальная ответственность государств, но и не действуют в их отношении нормы Женевских конвенций о правилах и обычаях ведения войны. Они — вне закона, но предъявить за них претензии, даже если это печально знаменитая Academy, она же Blackwater и XE Services, например, Белому дому не получится. Этим «пушечным мясом» воспользуются в качестве запала, и тема пекинской Олимпиады в заявлении Bloomberg всплыла не случайно. Кто забыл, преступная авантюра режима Михаила Саакашвили против Южной Осетии и российских миротворцев, известная как «война 08.08.08», тоже начиналась в день открытия пекинской Олимпиады, только летней, четырнадцатилетней давности. «Всё новое — хорошо забытое старое». Пазл сложился. На что рассчитывают в США и НАТО? На «нулевой» опыт Зеленского в большой политике. «Зиц-председатель» сидит в президентском кабинете, за всё несет ответственность, но ничем реально не управляет; всё движение политических и военных «материй» проходит мимо него, и именно этим — возможностью превратить его в «сакральную жертву» — он американских патронов и устраивает. Вырастили, так сказать, «на убой». Порошенко — это другой типаж: опытный и потому скользкий и изворотливый; с него требовали войны с Россией, а он всё обещал, но всякий раз выкручивался. Да и липецкий бизнес к войне явно не располагал: упоминал же Владимир Путин, что «иностранных инвесторов», коим является Порошенко, у нас не «прижимают», они же нам свои деньги несут. Как Березовский в свое время сменил Черномырдина под финансовый дефолт, так и Порошенко в 2019 году вывели из-под удара по такой же схеме под предстоящий дефолт военно-политический. Операцию с провокацией провернут руками своих марионеток, на ничего не понимающего Зеленского всё это свалят, а потом «вернут и призовут» Порошенко с мандатом на «новую реальность», в которую поместят, не спрашивая его мнения. Будь это Украина в нынешних границах или ее обрубок в исторических пределах этого искусственного австро-венгерского конструкта. Иначе говоря, толкая Киев к военной провокации против проживающих в бывшем украинском Донбассе российских граждан, коих там большинство, вашингтонские кураторы заведомо впрягаться за него не собираются, но поражение ВСУ в конфликте, устроенном собственными наемниками, прогнозируют со всей безапелляционной определенностью. Отсюда и «восемнадцать сценариев», которые рассматривают в Госдепе и Пентагоне.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

А при чем здесь Прибалтика? Предположим, что на фоне возможных событий на украинском (или уже новороссийском?) Юго-Востоке НАТО постарается открыть против России «второй фронт» напряженности на «северном фланге черноморско-балтийской дуги». Представили? Только не забудем, что из Эстонии рукой подать до Северной столицы, а Литва контролирует Сувалкский коридор с транзитом из России и Белоруссии в Калининград. Не потому ли именно на этот период запланированы «ответно-встречные» совместные учения в Белоруссии, территория которой идеально расположена по отношению к обоим флангам упомянутой «дуги» — как южному, так и северному? На Западе явно и практически неприкрыто к «чему-то» изготовились. Потому и отвергли российские требования отказаться от дальнейшего распространения НАТО на Украину и Грузию, а также предъявили «встречные» требования по военно-техническому оснащению калининградской группировки российских Вооруженных сил. И тема Олимпиады и «олимпийского перемирия» в информационном поле всплыла, как мы понимаем, не случайно. Запад не был бы Западом, если бы из раза в раз, с упрямством, достойным лучшего применения в мирных целях, не пытался использовать давно скомпрометированный прием, который называется «переваливать с больной головы на здоровую».

Может ли что-то предотвратить приближающуюся авантюру? Да, может! И это — итоги миссии ОДКБ в Казахстане, где был продемонстрирован такой недостижимый для натовских вояк уровень проведения масштабных военных операций, что в пентагоновских штабах, где не перевелись трезвые головы, вполне могут найтись аргументы за то, чтобы «не будить лиха, пока оно тихо». Но рассчитывая на благоразумие, не забываем о жесткой реальности. Гитлер тоже в ночь на 22 июня 1941 года говорил о том, что «ощущает себя распахивающим дверь в пустоту неизвестности», но тем не менее он эту дверь всё-таки распахнул. Чем закончилось — всем хорошо известно. Как не без сарказма потом описывал эту ситуацию Генри Киссинджер, «Гитлер, наконец, получил ту войну, которую хотел». Беда только в том, что поколение Киссинджера, усвоившее определенный набор исторических истин из собственного горького опыта, ушло, уступив место небитым технократам, для которых война — это не смерть, боль, страдания и разрушения, а кнопка на игровом джойстике, так они ее в основном понимают. Запад вновь, в очередной раз, оказывается в тисках противоречия между технологическим прогрессом и нравственной деградацией. И не дай бог платить за эти неусвоенные им уроки вновь придется всему человечеству. В первую очередь — нашей Родине.