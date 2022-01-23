Москва, 23 января, 2022, 20:48 — ИА Регнум. При столкновении двух автомобилей в Москве погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом 23 января сообщает Агентство Москва со ссылкой на пресс-службу столичной Госавтоинспекции.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

ДТП произошло в районе Северянинского путепровода (территория Восточного округа).

«Водитель автомобиля Nissan X-Trail совершил наезд на стоящий в крайней правой полосе автомобиль Daewoo Matiz по причине поломки, а также водителя и двух пассажиров малолитражки, которые вышли на проезжую часть», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники специальных служб выясняют все обстоятельства произошедшего.