Амстердам, 23 января, 2022, 20:46 — ИА Регнум. 24-летний фланговый атакующий полузащитник «Аякса» и сборной Марокко по футболу Нуссаир Мазрауи заявил, что намерен в ближайшее время покинуть амстердамский клуб.

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«Мое будущее? Хороший вопрос. Я думаю, что шансы на то, что я останусь в «Аяксе», очень малы. Где-то 5%. Думаю, что сейчас самое время уйти на повышение», — цитирует фулбэка журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что в трансфере Нуссаира Мазрауи заинтересован лично главный тренер каталонской «Барселоны» Хави.

В текущем сезоне Эредивизи 2021/22 Мазрауи принял участие в шестнадцати турах, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету фулбэка один ассист в шести матчах групповой стадии.