Лондон, , 20:34 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявили более 74 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 23 января свидетельствуют данные британского правительства.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По последним данным, заражение коронавирусом в Британии было выявлено у 74 799 человек, общее число выявленных носителей в стране достигло 15 859 288.

Отмечается, что в Британии от COVID-19 за последние 24 часа скончались 75 пациентов, общее число жертв эпидемии достигло 153 862.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее в стране было выявлено более 76 тыс. случаев заражения коронавирусом.