Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 20:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону приступили к ремонту Низового (Северного) водохранилища, на котором в марте 2021 года произошла авария. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве природных ресурсов и экологии 23 января.

Alexxx1979 Цимлянское водохранилище

«Уровень воды в Низовом водохранилище в Ростове-на-Дону был планово понижен в результате начала проведение ремонтных работ. Работы ведутся в соответствии с проектно-сметной документацией по масштабному ремонту ГТС. Уровень воды останется пониженным до середины апреля 2022 года», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что капитальный ремонт гидротехнического сооружения №33 на Низовом (Северном) водохранилище в Ростове-на-Дону, повреждённого весной 2021 года, обойдётся в 26,6 млн рублей. Работы займут четыре месяца.

Напомним, что в результате деформации одного из затворов на Северном водохранилище уровень воды понизился минимум на 1,5 метра.