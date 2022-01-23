Вильнюс, , 20:32 — REGNUM Власти Литвы запретили российским артистам Наталье Королёвой и Хабибу Шарипову въезд на территорию страны, сообщает радио LRT.

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Отмечается, что по решению департамента миграции при МВД Литвы Королёва и Шарипов не смогут посещать страну до 21 января 2027 года.

Причиной запрета стали концерты Королёвой и Хабиба в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну 32-летней актрисе из России.

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