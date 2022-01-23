Мадрид, , 20:30 — REGNUM 23 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 22-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Эльче». Основное время противостояния завершилось со счетом 2:2.

Мадридский «Реал»

На 33-й минуте форвард «сливочных» Карим Бензема упустил возможность реализовать пенальти. Через девять минут аргентинский нападающий гостей Лукас Бойе вывел «Эльче» вперед после передачи Фиделя — 0:1. На 76-й минуте Пере Милья удвоил преимущество гостей — 0:2. На 82-й минуте Лука Модрич сократил отставание «Реала» ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:2. В компенсированное время бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао восстановил равновесие в счете, замкнув навес Винисиуса Жуниора — 2:2.

Статистика матча («Реал"/ «Эльче»)

Удары 23/3

Удары в створ 8/2

Владение 65%/35%

Угловые 10/3

Нарушения 11/14

Составы команд:

«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Васкес (Иско, 79'), Менди, Каземино, Модрич, Кроос (Родриго, 64'), Винисиус, Азар (Вальверде, 79'), Бензема (Йович, 58').

«Эльче»: Эдгар, Гонсалес, Верду, Паласиос, Мохика, Гумбау, Гути, Милья, Моренте (Фидель, 24'), Бойе, Лукас (Хосан, 88').

«Эльче» с пятью победами и 23-мя очками остался на пятнадцатом месте. «Реал», набрав 50 очков, укрепился на первой позиции.