«Реал» избежал поражения в матче с «Эльче»
Мадрид, 23 января, 2022, 20:30 — ИА Регнум. 23 января в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 22-го тура испанской Примеры 2021/22 сыграл вничью с «Эльче». Основное время противостояния завершилось со счетом 2:2.
На 33-й минуте форвард «сливочных» Карим Бензема упустил возможность реализовать пенальти. Через девять минут аргентинский нападающий гостей Лукас Бойе вывел «Эльче» вперед после передачи Фиделя — 0:1. На 76-й минуте Пере Милья удвоил преимущество гостей — 0:2. На 82-й минуте Лука Модрич сократил отставание «Реала» ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:2. В компенсированное время бразильский защитник мадридского клуба Эдер Милитао восстановил равновесие в счете, замкнув навес Винисиуса Жуниора — 2:2.
Статистика матча («Реал"/ «Эльче»)
Удары 23/3
Удары в створ 8/2
Владение 65%/35%
Угловые 10/3
Нарушения 11/14
Составы команд:
«Реал»: Куртуа, Алаба, Милитао, Васкес (Иско, 79'), Менди, Каземино, Модрич, Кроос (Родриго, 64'), Винисиус, Азар (Вальверде, 79'), Бензема (Йович, 58').
«Эльче»: Эдгар, Гонсалес, Верду, Паласиос, Мохика, Гумбау, Гути, Милья, Моренте (Фидель, 24'), Бойе, Лукас (Хосан, 88').
«Эльче» с пятью победами и 23-мя очками остался на пятнадцатом месте. «Реал», набрав 50 очков, укрепился на первой позиции.