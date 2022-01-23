Москва, 23 января, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Утверждения МИД Великобритании, что власти России якобы поддерживают с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым контакты и намерены привести его к власти на Украине, являются «чушью и бредом». Об этом 23 января сообщил сам Азаров в беседе с корреспондентом ТАСС.

State Chancellery of Latvia Николай Азаров

«Я такую чушь и бред не хочу даже комментировать», — заявил Азаров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее МИД Великобритании распространил заявление о том, что власти РФ якобы намерены привести к власти на Украине «марионеточное правительство» во главе с экс-депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. В этом контексте упоминается и бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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