Жители ФРГ осудили главу минобороны после ухода с поста командующего ВМС
Берлин, 23 января, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Welt отреагировали на уход с поста командующего ВМС страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха после слов о Крыме.
Так, ряд пользователей считает, что отставка командующего ВМС «сродни подхалимству перед Украиной».
Другие пользователи задались вопросом, почему вице-адмиралу нельзя высказывать свое мнение по текущим политическим вопросам.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что в состав Украины никогда не вернется Крым, а также то, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину) уважение, которого он требует ‑ и которого он, вероятно, заслуживает». После этого Шенбах назвал свои слова «ошибкой» и ушел в отставку.
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