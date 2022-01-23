Берлин, 23 января, 2022, 20:18 — ИА Регнум. Читатели немецкого издания Welt отреагировали на уход с поста командующего ВМС страны вице-адмирала Кая-Ахима Шенбаха после слов о Крыме.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Германия

Так, ряд пользователей считает, что отставка командующего ВМС «сродни подхалимству перед Украиной».

«Германия не может опуститься еще ниже. То, как относятся к критически мыслящим военным офицерам, больше напоминает национал-социализм», — написал один из пользователей.

Другие пользователи задались вопросом, почему вице-адмиралу нельзя высказывать свое мнение по текущим политическим вопросам.

«Как гражданину в форме, человеку разрешается иметь мнение, отличное от официальной позиции федерального правительства, если оно основано на демократии и не ставит под сомнение свободный демократический базовый порядок, — отмечают комментаторы.

«С этим министром обороны (Урсулы фон дер Ляйен) не подходит ни описание «оборона», потому что она, похоже, хочет войны, ни термин «министр», который означает служить ни Украине, ни французам, ни другим державам, а немецкому народу. Ни то, ни другое не подходит этой даме. Для всех нас и для мира в Европе будет лучше, если опытный адмирал вернется на свой пост, а этот талант из СДПГ уйдет в отставку», — отмечают пользователи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВМС ФРГ Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара заявил, что в состав Украины никогда не вернется Крым, а также то, что президент России Владимир Путин хочет от Запада «уважения на равных», и «легко оказать ему (Путину) уважение, которого он требует ‑ и которого он, вероятно, заслуживает». После этого Шенбах назвал свои слова «ошибкой» и ушел в отставку.

Читайте также: Данные германского вице-адмирала Шенбаха появились на сайте «Миротворец»