Ростов-на-Дону, 23 января, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Почти 400 тонн снега вывезли с улиц Ростова-на-Дону, сообщил сити-менеджер областного центра Алексей Логвиненко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Уборка снега

«Сегодня днем на линию вышло около 200 единиц техники. Также работают 600 дворников подрядных организаций. Рано утром с городских территорий собрали и вывезли порядка 400 тонн снега», — уточнил глава администрации Ростова-на-Дону.

Наряду с расчисткой улиц проводится противогололедная обработка транспортных артерий.