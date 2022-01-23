Москва, 23 января 2022, 20:12 — REGNUM «Блог-уикенд» - финал проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с до 25 января 2022 года в онлайн-формате. Специально для участников создана реальность на платформе «Minecraft», в которой финалисты будут работать над своими кейсами и встретятся с партнерами проекта.
«ТопБЛОГ» — это образовательный проект, где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. В финал проекта «ТопБЛОГ» вышли 170 блогеров из 38 регионов страны.
Заключительный этап проекта продлится до 25 января 2022 года. Площадками онлайн-финала станут VK Звонки и специально созданная геймификация в «Minecraft», где команда наставников проведет сессии с участниками и поможет доработать свои рекламные прототипы находясь в разных уголках страны.
22 января финалисты приняли участие в интерактивной экскурсии в музей-заповедник «Царицыно». На платформе игры «Minecraft» создана точная копия архитектурного ансамбля и ландшафтов заповедника. Экскурсионная программа проходила при поддержке музея-заповедника «Царицыно».
Знаковым событием первого дня финала стала церемония открытия, которая состоялась 23 января на платформе «Minecraft». В виртуальной модели Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» специально создано пространство в стиле проекта «ТопБЛОГ», платформы"Россия — страна возможностей» и VK.
Гостями церемонии открытия стали: руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих, директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, стример Юни, а также блогеры-наставники Наталия Медведева иMIA BOYKA.
Гости праздника присоединились к церемонии открытия в КиберШколе города Москвы, они вошли в виртуальную реальность Minecraft вместе с финалистами.
Помимо торжественной церемонии открытия, 23 января прошел большой блок работы конкурсантов с наставниками. Также все финалисты выполнят различные общекомандные задания по тематике блогерства.
В третий день финала на базе НИУ «Высшая школа экономики» состоится большой онлайн-марафон полезных действий, в котором финалисты запустят серию общественно полезных акций в Интернете. Также новоиспеченных блогеров ждет защита кейсов с участием партнеров. Финалисты презентуют результаты своей работы постановщикам задач и получат обратную связь.
25 января состоится гранд-защита кейсов. Она пройдет в два тура. Первый — в формате свайп-баттла. Эксперты отсмотрят рекламные работы конкурсантов: видеоролики, публикации и изображения. Материалы будут оценены лайками, если представленные работы отвечают требованиям профессионального сообщества, дизлайками, если результаты работы объективно не понравились, и свайпами, если эксперт не определился с решением. Лучшие участники пройдут во второй тур гранд-защиты — питчинг. Здесь им предстоит защитить разработанный ранее кейс, а выступления участников будут оценены членами жюри. Авторы лучших работ станут победителями проекта.
Кроме того, 25 января в рамках празднования Дня российского студенчества в Москве пройдет торжественная онлайн-церемония подведения итогов проекта «ТопБЛОГ». Авторы самых ярких работ станут победителями проекта и будут объявлены в рамках трансляции «День Российского студенчества — Поехали!». Событие состоится при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.
Трансляция"День Российского студенчества — Поехали!» пройдет в аккаунте «Молодежь Москвы» ВКонтакте.
Победители получат свои первые рекламные интеграции с партнерами проекта «ТопБЛОГ», среди которых: Министерство просвещения РФ и Министерство спорта РФ, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и проектный офис «Молодежь Москвы», VK, Группа компаний «Просвещение», компания ZASPORT и УК «Слетать.ру».
Также поддержку проекту оказали: АО «Русская медиагруппа», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ГБОУ города Москвы «КиберШкола», Российская система качества.