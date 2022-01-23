Москва, 23 января, 2022, 20:12 — ИА Регнум. «Блог-уикенд» - финал проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей» пройдет с до 25 января 2022 года в онлайн-формате. Специально для участников создана реальность на платформе «Minecraft», в которой финалисты будут работать над своими кейсами и встретятся с партнерами проекта.

АНО «Россия — страна возможностей» ТопБЛОГ

«ТопБЛОГ» — это образовательный проект, где ведущие блогеры и эксперты обучают всех желающих, как развивать личные аккаунты и делать интересный и яркий контент для своих соцсетей. В финал проекта «ТопБЛОГ» вышли 170 блогеров из 38 регионов страны.

Заключительный этап проекта продлится до 25 января 2022 года. Площадками онлайн-финала станут VK Звонки и специально созданная геймификация в «Minecraft», где команда наставников проведет сессии с участниками и поможет доработать свои рекламные прототипы находясь в разных уголках страны.

- рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров,— Ребят ждет три дня продуктивной работы. И я благодарю наших блогеров и партнеров за поддержку инициатив финалистов». Автор «В связи с текущей эпидемиологической обстановкой мы приняли решение о проведении финала проекта «ТопБЛОГ» в онлайн формате, но организовали его по-особенному, отойдя от стандартных zoom-конференций. Впервые финал проекта платформы «Россия — страна возможностей» проходит в формате компьютерной игры. Мы использовали точную копию локаций Москвы на платформе «Minecraft», чтобы участники полностью погрузились в атмосферу проекта «ТопБЛОГ». Еще одной технологией станут VK Звонки, при поддержке компании VK мы создадим связи между участниками и их звездными наставниками,рассказал генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей»— Ребят ждет три дня продуктивной работы. И я благодарю наших блогеров и партнеров за поддержку инициатив финалистов».

22 января финалисты приняли участие в интерактивной экскурсии в музей-заповедник «Царицыно». На платформе игры «Minecraft» создана точная копия архитектурного ансамбля и ландшафтов заповедника. Экскурсионная программа проходила при поддержке музея-заповедника «Царицыно».

Знаковым событием первого дня финала стала церемония открытия, которая состоялась 23 января на платформе «Minecraft». В виртуальной модели Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» специально создано пространство в стиле проекта «ТопБЛОГ», платформы"Россия — страна возможностей» и VK.

Ирина Карих, — Здорово, что инициативу проведения проекта в таком формате поддержала единственная государственная «КиберШкола» в России. Наша коллаборация сегодня в рамках открытия уже показала прекрасные результаты». «При поддержке студентов Высшей школы экономики мы создаем уникальное пространство для проведения финальных мероприятий. Такой формат с применением технологий игры «Minecraft» позволяет нам дистанционно реализовать конкурсную программу, не теряя связи между проектными группами. В ходе игры наши финалисты вместе будут решать задачи, работать над кейсами и даже участвовать в массовых мероприятиях, — отметила руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей»— Здорово, что инициативу проведения проекта в таком формате поддержала единственная государственная «КиберШкола» в России. Наша коллаборация сегодня в рамках открытия уже показала прекрасные результаты».

Гостями церемонии открытия стали: руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих, директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков, стример Юни, а также блогеры-наставники Наталия Медведева иMIA BOYKA.

«Проект «ТопБЛОГ» уникален тем, что он дает возможность молодым ребятам получить доступ к очень известным блогерам и перенять бесценный опыт. Надеюсь, что «ТопБЛОГ» откроет еще много новых блогеров», — отметил Константин Сидорков.

Гости праздника присоединились к церемонии открытия в КиберШколе города Москвы, они вошли в виртуальную реальность Minecraft вместе с финалистами.

«Я впервые сыграла в Minecraft, я никогда не играла в компьютерные игры. Но это оказалось очень интересно, я почувствовала, как мне удалось приблизиться к моей аудитории. Такого не делали ранее! — рассказалаMIA BOYKA, наставник проекта-Ребят ждет борьба, они сейчас разрабатывают рекламные кампании. Я бы хотела, чтобы ребята подошли креативно к задаче и донесли до аудитории все плюсы своих продуктов. Я не знаю, кто победит, но в любом случае, участникам стоит помнить, что каждый шаг в проекте — это большой опыт!»

Помимо торжественной церемонии открытия, 23 января прошел большой блок работы конкурсантов с наставниками. Также все финалисты выполнят различные общекомандные задания по тематике блогерства.

В третий день финала на базе НИУ «Высшая школа экономики» состоится большой онлайн-марафон полезных действий, в котором финалисты запустят серию общественно полезных акций в Интернете. Также новоиспеченных блогеров ждет защита кейсов с участием партнеров. Финалисты презентуют результаты своей работы постановщикам задач и получат обратную связь.

25 января состоится гранд-защита кейсов. Она пройдет в два тура. Первый — в формате свайп-баттла. Эксперты отсмотрят рекламные работы конкурсантов: видеоролики, публикации и изображения. Материалы будут оценены лайками, если представленные работы отвечают требованиям профессионального сообщества, дизлайками, если результаты работы объективно не понравились, и свайпами, если эксперт не определился с решением. Лучшие участники пройдут во второй тур гранд-защиты — питчинг. Здесь им предстоит защитить разработанный ранее кейс, а выступления участников будут оценены членами жюри. Авторы лучших работ станут победителями проекта.

Кроме того, 25 января в рамках празднования Дня российского студенчества в Москве пройдет торжественная онлайн-церемония подведения итогов проекта «ТопБЛОГ». Авторы самых ярких работ станут победителями проекта и будут объявлены в рамках трансляции «День Российского студенчества — Поехали!». Событие состоится при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Екатерина Драгунова, — В рамках праздничных мероприятий также пройдет оглашение итогов проекта «ТопБЛОГ». Это будет не просто церемония, участники и почетные гости погрузятся в Minecraft-реальность, а мы сможем наблюдать за этим со стороны». «Москва — город самых передовых технологий. Молодежь активно поддерживает новые тренды и смело черпает актуальные возможности для самореализации. День студенчества в формате «онлайн» — это яркое и энергичное шоу, в котором мы сможем увидеть самые невероятные достижения ребят и подарим им самый современный праздник», — рассказала председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы, — В рамках праздничных мероприятий также пройдет оглашение итогов проекта «ТопБЛОГ». Это будет не просто церемония, участники и почетные гости погрузятся в Minecraft-реальность, а мы сможем наблюдать за этим со стороны».

Трансляция"День Российского студенчества — Поехали!» пройдет в аккаунте «Молодежь Москвы» ВКонтакте.

Победители получат свои первые рекламные интеграции с партнерами проекта «ТопБЛОГ», среди которых: Министерство просвещения РФ и Министерство спорта РФ, Комитет общественных связей и молодежной политики города Москвы и проектный офис «Молодежь Москвы», VK, Группа компаний «Просвещение», компания ZASPORT и УК «Слетать.ру».

Также поддержку проекту оказали: АО «Русская медиагруппа», Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», ГБОУ города Москвы «КиберШкола», Российская система качества.