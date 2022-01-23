Нью-Дели, , 20:10 — REGNUM В индийском штате Западная Бенгалия приняли решение проводить уроки на улице из-за угрозы коронавируса. Об этом 23 января сообщила газета The Economic Times.

Образование Иван Шилов © ИА REGNUM

Как передает ИА Красная Весна, департамент образования Западной Бенгалии готов к реализации новой инициативы, в рамках которых учащиеся начальных и дошкольный учреждений государственных школ будут обучаться на улице/открытых площадках.

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Индии уже два года нет систематического образования. Власти страны закрыли большинство школ, опасаясь распространения вируса. Ученики были переведены на дистанционное образование.