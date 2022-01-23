Махачкала, 23 января, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Дагестане произошло смертельное ДТП в Буйнакском районе. Автомобиль Nissan Patrol сорвался в пропасть с 400-метровой высоты. В результате автоаварии погиб один человек, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

05.мвд.рф Машина упала в пропасть

Инцидент произошел 21 января на окраине села Верхний Каранай. Машиной управлял 40-летний житель города Махачкалы, кроме него в автомобиле никого не было. Стало известно, что он был гидом. От полученных травм экскурсовод скончался.

По данным «АиФ Дагестан», погибший в этот день искал новый маршрут для своих экскурсий.

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