Женева, Швейцария, 23 января, 2022, 20:00 — ИА Регнум. Будущие штаммы коронавируса могут быть более заразными, чем «Омикрон», заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове.

Иван Шилов ИА REGNUM ВОЗ

«Чем больше циркулирует этот вирус, тем больше у него возможностей изменяться», — сказала она в транслировавшейся ВОЗ программе «Наука за пять минут».

Эксперт уточнила, что весьма реальна возможность появления в будущем вариантов коронавируса, «вызывающих обеспокоенность».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Университета Гонконга выяснили, что репликация живого штамма коронавируса «Омикрон» значительно ниже по сравнению с исходным штаммом SARS-CoV-2, а также вариантами «Альфа», «Бета», «Дельта».

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