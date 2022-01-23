Стокгольм, , 19:55 — REGNUM Эксперт Шведского управления по ядерному топливу Аллан Гедин заявил, что для окончательного захоронения отработавшего ядерного топлива Швеции потребует около 6000 контейнеров. Об этом сообщила газета Goteborgs-Posten.

Ядерные отходы

«Мы рассмотрели множество различных методов и пришли к выводу, что тот, который мы применяли, является самым безопасным. Именно этот метод, который мы сейчас предлагаем, является актуальным», — цитирует Гедина ИА Красная Весна.

Ранее сообщалось, что обсуждались запуск топлива в космос и захоронение глубоко под морским дном. Говоря о принятом актуальном методе, Гедин имеет в виду помещение топлива в чугунные емкости, которые, будут заключены в большие медные капсулы.